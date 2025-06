Napoli – Droga, furto e tentata rapina: tre arresti in città

Controlli della Polizia di Stato a Mergellina.

Nel fine settimana appena trascorso, la Polizia di Stato ha effettuato controlli nella zona movida degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno identificato 276 persone, di cui 34 con precedenti di polizia, e controllato 50 veicoli.

Vasto: tenta una rapina ad un avventore in un ristorante. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 26enne senegalese irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di Polizia, anche specifici, per tentata rapina aggravata.

In particolare, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Cesare Rosaroll per la segnalazione di una tentata rapina all’interno di un’attività commerciale ad opera di un uomo armato di coltello.

Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, sono stati avvicinati dalla vittima la quale ha raccontato che, poco prima, mentre era seduto al tavolo, un uomo era entrato all’interno dell’attività commerciale e, con la minaccia di un coltello, aveva tenato di farsi consegnare i soldi per poi desistere dal suo intento e darsi alla fuga; gli operatori, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno rintracciato il 26enne nei pressi del ristorante e lo hanno bloccato.

Per tal motivo, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Porta Capuana: sorpreso con la droga. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 22enne marocchino con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco di Paola, hanno notato un uomo con fare sospetto e lo hanno controllato trovandolo in possesso di 12 involucri di cocaina/crack e di 20 euro.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Duomo: sorpreso a rubare in un cantiere. Arrestato un 47enne dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 47enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in piazza Museo Filangieri per la segnalazione di un uomo intento a rubare in un cantiere.

Gli operatori, giunti tempestivamente sul posto, hanno sorpreso e bloccato il 47enne trovandolo in possesso di un cacciavite e di una macchina fotografica; inoltre, gli operatori hanno accertato che quest’ultima era stata asportata da uno dei prefabbricati presenti nel cantiere le cui porte e finestre erano state tutte forzate.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.