Napoli – Droga, fermato 53enne

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 53enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Garibaldi, hanno notato un soggetto confabulare con fare guardingo con altre persone; queste ultime, alla vista degli operatori, si sono allontanate frettolosamente.

I poliziotti hanno quindi proceduto al controllo del predetto, trovandolo in possesso di 5 involucri di cocaina e di 10 euro; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.