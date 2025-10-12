Napoli – Droga, fermato 42enne

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 42enne algerino, con precedenti di polizia, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in Piazza Principe, all’angolo via Carriera Grande, hanno notato il prevenuto che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di circa 96 grammi di hashish e 855 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arre