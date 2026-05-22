Napoli – Droga, fermato 40enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Marco Aurelio, hanno notato il predetto che, alla loro vista, si è disfatto di una busta per poi darsi alla fuga.

I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato, recuperando, altresì, la busta, al cui interno sono stati rinvenuti 18 involucri contenenti complessivamente 40 circa grammi di marijuana e 4 dosi di hashish del peso di 22 grammi circa.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.