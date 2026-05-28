Napoli – Droga, fermato 21enne

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il fenomeno di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.Nella decorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 21enne, con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante i servizi di controllo del territorio, nel transitare in via Sanità, hanno notato il predetto che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona che è riuscita a far perdere le proprie tracce.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto il 21enne che, alla loro vista, ha tentato di darsi alla fuga, finché non è stato bloccato e trovato in possesso di 4 involucri di hashish del peso di circa 7 grammi, di 12 involucri di cocaina del peso di circa 2 grammi e di 35 euro.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.