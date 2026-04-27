Napoli – Droga, evasione dai domiciliari e reati in materia di criminalità informatica: 4 arresti

Piazza Bellini: sorpreso con la droga. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella serata di sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 31enne di origini gambiane, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare nei pressi di Piazza Bellini, hanno notato un uomo che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad un altro soggetto.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di 90 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio e 2 bustine di hashish per un peso complessivo di circa 3 grammi; l’acquirente, invece, si è allontanato in direzione via Costantinopoli, facendo perdere le proprie tracce.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Case Nuove: sorpreso con la droga. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella nottata odierna, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne napoletano con precedenti di polizia, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Antonio Toscano, hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa, dopo averla prelevata dall’intercapedine di un muro ivi presente, ad un altro soggetto.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto, trovandolo in possesso di 100 euro, suddivisi in banconote e monete di diverso taglio e 10 involucri di crack per un peso complessivo di circa 3 grammi; inoltre, all’interno dell’intercapedine, da cui era stato visto prelevare la sostanza, gli agenti hanno rinvenuto 28 involucri di crack del peso di circa 7 grammi.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante; l’acquirente, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Scampia:manomette il braccialetto elettronico ed evade dai domiciliari. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nella serata di sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 47enne napoletano per evasione, danneggiamento aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Pietro Germi, hanno notato il 47enne che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno scoperto la ragione del tentativo di fuga; l’uomo, difatti, era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare e, pertanto, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno tratto in arresto accertando, altresì, che il predetto aveva manomesso il braccialetto elettronico prima di allontanarsi.

Napoli: destinatario di mandato di arresto europeo. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella serata di sabato, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto provvisorio ai fini di consegna di un 36enne rumeno poiché destinatario di un mandato d’arresto europeo, emesso dalle autorità rumene, per reati in materia di criminalità informatica.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dopo aver rintracciato il predetto, hanno accertato che lo stesso risultava essere destinatario del provvedimento sopra citato e, pertanto, lo hanno tratto in arresto.