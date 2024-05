Napoli – Droga ed evasione: tre arresti in città

Mercato: nasconde droga in casa. La Polizia di Stato arresta un 47enne napoletano.

Nella serata di ieri, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in piazza Mercato hanno notato due soggetti confabulare tra loro; gli stessi, alla loro vista, si sono allontanati frettolosamente per eludere il controllo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato uno di essi ed hanno controllato la sua abitazione in cui hanno rinvenuto 7 involucri di marijuana del peso di circa 14 grammi e 125 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, un 47enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

San Giovanni: nasconde una serra di marijuana sul terrazzo di casa. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato l’abitazione di un uomo dove, sin da subito, hanno avvertito un forte odore di marijuana; gli operatori, dopo aver notato alcune foglioline sugli abiti del soggetto, hanno controllato l’appartamento scoprendo che il predetto, sulla terrazza di casa, aveva allestito una vera e propria serra artigianale.

Dalle attività di seguito esperite, i poliziotti hanno accertato che l’indagato aveva coltivato 113 piante di marijuana ed hanno, altresì, rinvenuto una scatola con circa 100 grammi di sostanza erbacea, 2200 euro, suddivisi in banconote di vario taglio e materiale da giardinaggio come concime, torba, forbici e tronchese.

Pertanto, un 51enne napoletano è stato tratto in arresto per produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Rione Traiano: evaso tenta la fuga. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio controllo del territorio, nel transitare in via Livio Andronico, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha nascosto il proprio volto con una t-shirt ed è entrato frettolosamente in uno stabile nel tentativo di eludere il controllo.

I poliziotti, lo hanno raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato accertando la ragione del tentativo di fuga essendo l’uomo, un 24enne napoletano, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio; pertanto, è stato tratto in arresto per evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Napoli, 10 maggio 2024