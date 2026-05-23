Napoli – Droga ed elusione di un posto di blocco: due arresti

Napoli Centrale: sorpreso a cedere droga. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella serata di giovedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un soggetto, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, nell’ambito del piano “Stazioni sicure” per l’implementazione dei servizi di presidio e controllo del territorio, nel transitare nell’area esterna dello scalo ferroviario tra via Firenze e Corso Meridionale, hanno notato un uomo che stava cedendo qualcosa ad un’altra persona che si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto, trovandolo in possesso di contanti e di diverse dosi di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

San Giovanni: non si ferma all’alt e investe gli agenti. Arrestato un 35enne dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 35enne, con precedenti di polizia, per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale; lo stesso è stato, altresì, denunciato per guida senza patente, essendo stata la predetta violazione reiterata nel biennio.

Nello specifico, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in viale 2 Giugno uno scooter con a bordo un giovane che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Lo stesso, dopo aver investito gli operatori, facendoli rovinare violentemente al suolo, ha impattato con il motociclo contro lo spartitraffico che delimita la carreggiata, terminando così la sua corsa, fino a quando non è stato bloccato dagli agenti.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.