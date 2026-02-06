Napoli – Droga e stalking: tre arresti in città

Scampia: sorpreso a cedere con la droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella scorsa mattinata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 21enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Giuseppe Marrazzo, hanno notato un giovane che, dopo aver confabulato con un uomo, si è avvicinato ad una cassetta dalla quale ha prelevato un involucro per poi consegnarlo al soggetto in cambio di una banconota.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il 21enne, trovandolo in possesso di 163 euro, chiaro provento dell’attività delittuosa; inoltre, gli operatori hanno rinvenuto nella cassetta una busta contenente 9 involucri di eroina/cobret del peso complessivo di circa 3 grammi.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Porta Capuana: sorpreso a cedere droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 49enne di origini marocchine per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Carriera Grande, hanno notato un uomo che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad un altro soggetto.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto il prevenuto che, alla loro vista, ha tentato di darsi alla fuga; tuttavia, è stato prontamente bloccato dagli operatori e trovato in possesso di 5 involucri di cocaina e di 90 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

L’acquirente, invece, è stato trovato in possesso della dose appena acquistata e, pertanto, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

Fuorigrotta: perseguita la sua ex. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 30enne napoletano per atti persecutori.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti per la segnalazione di una donna vittima di stalking.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, hanno preso contatti con la donna la quale ha raccontato che, poco prima, il suo ex-compagno aveva tenuto una condotta aggressiva nei suoi confronti, come già avvenuto in precedenti occasioni, e aveva tentato di accedere all’interno della sua abitazione.

L’uomo, ancora presente sul posto, è stato prontamente raggiunto e bloccato dagli operatori.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.