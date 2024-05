Napoli – Droga e scippo: cinque arresti

San Paolo: tenta di nascondersi per eludere il controllo. Trovato in possesso di droga da due agenti della Polizia di Stato liberi dal servizio.

Nella scorsa serata, due poliziotti del Commissariato San Paolo, liberi dal servizio, mentre percorrevano via Marco Aurelio all’angolo con via Cinthia per recarsi a lavoro, hanno notato un soggetto che, alla vista di una volante che stava transitando in quel momento, si era dapprima accovacciato dietro una vettura parcheggiata per poi tentare la fuga.

I poliziotti, dopo essersi qualificati, hanno raggiunto e bloccato il predetto trovandolo in possesso di 4 involucri di hashish del peso di 31 grammi circa e di 140 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Per tali motivi, l’indagato, un 28enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Mercato: nascondono droga in un altarino votivo. La Polizia di Stato trae in arresto due napoletani.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato in vico Gabella alla Farina due soggetti che, dopo aver prelevato qualcosa nascosta in un altarino votivo, ricavato nella parete di uno stabile, l’hanno consegnata, in cambio di denaro, ad un uomo che si è poi allontanato frettolosamente.

I poliziotti hanno raggiunto e fermato quest’ultimo trovandolo in possesso di un involucro di marijuana.

Pochi istanti dopo, gli operatori hanno avuto modo di osservare un altro momento di scambio soldi- sostanza stupefacente allorquando un uomo, a bordo di una bicicletta elettrica, si è avvicinato ai due ricevendo dagli stessi un involucro.

A questo punto gli agenti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato, sia l’acquirente, trovato in possesso di un involucro della stessa sostanza, sia gli indagati che sono stati trovati in possesso di 765 euro, chiaro provento dell’attività delittuosa. Inoltre, nell’altarino votivo i poliziotti hanno rinvenuto 5 involucri contenenti circa 6 grammi di marijuana e 30 dosi di hashish per un peso complessivo di circa 53 grammi.

Per tali motivi, due napoletani di 23 e 19 anni, quest’ultimo con precedenti di polizia, sono stati tratti in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti; i due acquirenti, invece, sono stati sanzionati amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

Corso Umberto: scippa una turista. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nello scorso pomeriggio, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, sono intervenuti in corso Umberto I per la segnalazione di un furto con strappo ai danni di una turista.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che, mentre la donna stava passeggiando in compagnia di altre due persone, era stata avvicinata da uno scooter con a bordo un uomo che, dopo essere salito con il mezzo sul marciapiede, le aveva strappato la borsa trascinandola al suolo e, successivamente, si era dato alla fuga.

Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite e all’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza locali, hanno esaminato le fasi antecedenti e successive all’evento delittuoso, rintracciando in tempi record, in zona Sanità, il prevenuto a bordo dello stesso scooter trovandolo in possesso di alcuni effetti personali appartenenti alla donna.

Per tal motivo, l’indagato, identificato per un 44enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per furto con strappo e lesioni personali.

Porta Capuana: sorpreso a cedere droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 40enne.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco di Paola, hanno notato un soggetto che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa a 3 persone che si sono poi allontanate frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato l’indagato che è stato trovato in possesso di 60 involucri di cocaina del peso di circa 7 grammi e 426 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, il 40enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti.