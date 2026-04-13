Napoli – Droga e rapina: tre arresti

Case Nuove: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato arresta un 43enne napoletano.

Nella mattinata di sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 43enne napoletano, per detenzione illecita di sostanza stupefacente.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Antonio Toscano, hanno notato un viavai di persone entrare ed uscire da un palazzo.

I poliziotti, insospettiti, sono entrati all’interno dello stabile dove hanno notato un soggetto che, con fare guardingo, stava stazionando sul pianerottolo del terzo piano e, pertanto, lo hanno sottoposto a controllo.

L’intuito investigativo degli operatori ha trovato positivo riscontro in quanto il prevenuto è stato trovato in possesso di 132 involucri di crack e di 1.176 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Controlli della Polizia di Stato a Mergellina.

Nel fine settimana appena trascorso, la Polizia di Stato ha effettuato controlli nella zona movida degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con la collaborazione di personale della Polizia Locale, hanno identificato 209 persone, di cui 44 con precedenti di polizia, controllato 42 veicoli.

Mostra d’Oltremare: rapinatori arrestati dalla Polizia di Stato.

Nella serata di sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 19enne ed un 22enne, entrambi di San Giorgio a Cremano e con precedenti di polizia, per rapina.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in viale Kennedy per la segnalazione di diversi furti avvenuti in un locale dove era in corso una serata danzante.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno notato una persona che stava seguendo due soggetti indicandoli quali autori di una rapina.

Pertanto, gli operatori hanno raggiunto e bloccato i predetti; in quei frangenti, i poliziotti sono stati avvicinati dalla vittima la quale ha raccontato che, poco prima, i prevenuti, dopo averla colpita violentemente al volto, le avevano strappato la collanina d’oro che portava al collo, per poi darsi alla fuga.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.