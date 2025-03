Napoli – Droga e rapina: tre arresti e una denuncia

Centro storico: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 32enne cubano.

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 32enne cubano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto- Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Carbonara, hanno notato un uomo in atteggiamento guardingo che era seduto su una panchina; il prevenuto, alla vista degli operatori, ha tentato di occultare qualcosa che aveva tra le mani, riponendola all’interno di un portapranzo.

I poliziotti, insospettiti, lo hanno raggiunto e controllato, trovandolo in possesso di 343 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio mentre, all’interno del portapranzo, gli operatori hanno rinvenuto 35 involucri di crack.

Per tal motivo, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Porta Capuana: tenta di rapinare un uomo. Arrestato un soggetto dalla Polizia di Stato.

Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 33enne ucraino con precedenti di polizia, anche specifici, per tentata rapina.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Fossi a Pontenuovo, hanno notato un soggetto che stava aggredendo un uomo con calci e pugni al fine di sottrargli il cellulare che aveva tra le mani.

Il prevenuto, accortosi della presenza dei poliziotti, ha tentato la fuga ma è stato immediatamente raggiunto e tratto in arresto.

Poggioreale: sorpreso con la droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un 28enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Nuova Poggioreale, hanno notato uno scooter con a bordo un soggetto che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad una persona ferma a bordo strada.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto, trovandolo in possesso di 5 bustine di marijuana e di 65 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa perpetrata.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso il controllo presso l’abitazione del predetto dove hanno rinvenuto, ben occultate in un cassetto della cucina, altre 50 bustine della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 100 grammi; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Arenella: sorpreso con diversi arnesi atti allo scasso. Denunciato un uomo dalla Polizia di Stato.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato un 53enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cardarelli, hanno notato un uomo che, alla loro vista, è salito a bordo della propria autovettura con il chiaro intento di allontanarsi per eludere il controllo.

Pertanto, i poliziotti lo hanno immediatamente raggiunto e controllato rinvenendo, ben occultati all’interno della vettura, strumentazioni elettroniche, spadini, cacciaviti e diversi arnesi atti allo scasso; per tali motivi, l’indagato è stato denunciato dal personale operante.