Napoli – Droga e munizioni in casa, arrestato 35enne: In manette anche 32enne per violazione della sorveglianza speciale

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato, durante un controllo in via Sant’Antonio Abate presso l’abitazione di un uomo sottoposto agli arresti domiciliari per associazione per delinquere e truffa, hanno rinvenuto una maschera per travisare il volto, una targa adesiva fotocopiata per motocicli, 2 bustine di cellophane contenenti 2,4 grammi circa di marijuana, 7 stecche di hashish del peso di 16 grammi circa, una pistola replica Olimpic 38 priva del tappo rosso, una cassetta in ferro con 36 cartucce GFL40 S.W, 2 telefoni cellulari e 1200 euro.

R. I., 35enne napoletano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di munizioni e ricettazione.

Stanotte, inoltre, i poliziotti hanno notato in piazza San Francesco a Capuana un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi velocemente per eludere il controllo.

Gli operatori lo hanno raggiunto e bloccato ed hanno accertato che era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Nocera Superiore.

M. I., 32enne avellinese, è stato arrestato per violazione degli obblighi inerenti la misura cui è sottoposto e sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché fuori dal domicilio oltre l’orario consentito.