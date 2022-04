Napoli – Droga e maltrattamenti in famiglia: tre arresti e tre denunce

Quartieri Spagnoli: trovati in possesso di droga. Due arrestati e due denunciati.

Ieri sera gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno visto una persona uscire da uno stabile in via San Pantaleone e, alla loro vista, rientrare frettolosamente nell’edificio.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato nell’androne del condominio trovandolo in possesso di 4 involucri contenenti 0,8 grammi circa di cocaina; inoltre, hanno effettuato un controllo in un appartamento al primo piano dove, sul pianerottolo, hanno notato una telecamera collegata ad un impianto di videosorveglianza che inquadrava il perimetro esterno della casa.

Gli operatori, nell’abitazione, hanno sorpreso tre persone e hanno rinvenuto, sotto il davanzale della finestra del bagno, altri due involucri con circa 55 grammi della stessa sostanza mentre, in un armadio, hanno trovato 6500 euro, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e, in un vano in cartongesso, un videoregistratore collegato al sistema di videosorveglianza.

A.E., 37enne, e D.P., 30enne, entrambi napoletani con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; mentre L.S., 68enne, e A.P., 35enne, anch’essi napoletani con precedenti di polizia, sono stati denunciati per lo stesso reato.

Scampia: aggredisce la madre. Arrestato.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un’abitazione di via Liguria per la segnalazione di una lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato loro che il figlio, poco prima, l’aveva aggredita e messo a soqquadro l’intero appartamento, come già avvenuto in diverse occasioni per futili motivi.

L’uomo, un 29enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

Porta Nolana: sorpreso con droga e denaro. Denunciato.

Mercoledì sera i Falchi della Squadra Mobile hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Nolana dove hanno rinvenuto, sul tavolo della cucina, un involucro con un grammo circa di cocaina, cinque bustine contenenti 9 grammi circa di marijuana e 285 euro.

A.C., 55enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.