Napoli – Droga e furto di uno scooter: il bilancio dei controlli della polizia in città

Scampia: sorpreso con la droga. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Vicinale Tavernola, hanno controllato un’autovettura con a bordo un uomo, rinvenendo, ben occultata sotto il sedile, una busta con all’interno 7 involucri di cocaina, del peso complessivo di circa 800 grammi e 5000 euro suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Piazza San Francesco di Paola: sorpreso a cedere la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 27enne.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 27enne della Guinea con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco di Paola, hanno notato un soggetto che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona.

Gli operatori sono intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso ed hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di 25 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 3 grammi e 40 euro suddivisi in banconote di vario taglio.

Chiaia: ruba uno scooter. Arrestato 24enne dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 24enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa, sono intervenuti in via Carlo Poerio per la segnalazione di un furto di un motociclo.

Gli operatori, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un uomo il quale ha indicato i due soggetti che si stavano allontanando a bordo dello scooter appena asportato.

Pertanto, i poliziotti sono immediatamente intervenuti riuscendo a bloccare uno dei prevenuti mentre l’altro è riuscito far perdere le proprie tracce.

Controlli “movida” nel quartiere Vomero.

Nella giornata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, personale della Polizia di Stato e nello specifico del Commissariato Poggioreale unitamente ai militari della Guardia di Finanza, al personale della Polizia Locale, dell’ASL NA1 Centro e dell’Ispettorato del Lavoro, hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare a San Martino, nelle vie Giordano, Falcone, Scarlatti e nelle piazze Medaglie D’Oro e Vanvitelli.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato complessivamente 82 persone, di cui 3 con precedenti di polizia.

Inoltre, durante l’attività, sono stati controllati 13 esercizi commerciali e tra questi alcuni garage della zona; ad alcuni dei titolari sono state contestate non conformità significative, imposte prescrizioni per violazioni di varia natura, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di 4.006 euro.