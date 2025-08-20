Napoli – Droga e fughe per eludere i controlli: tre arresti in città

Miano: si dà alla fuga per eludere il controllo. Tratto in arresto un giovane dalla Polizia di Stato.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 21enne napoletano per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale; lo stesso è stato, altresì, denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Labriola, hanno notato una moto di grossa cilindrata con a bordo un soggetto che, alla loro vista, si è dato a precipitosa fuga per eludere il controllo.

Ne è nato un lungo inseguimento, nel corso del quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunto in via della Liguria, il prevenuto ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra.

Gli operatori del Commissariato Scampia, giunti nel frattempo in supporto, con non poche difficoltà, lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di uno sfollagente telescopico e di una pinza.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante e gli sono state contestate 3 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancanza della revisione periodica e mancata copertura assicurativa.

Via Cesare Rosaroll: non si ferma all’alt per fuggire ad un controllo. La Polizia di Stato trae in arresto un 37enne.

Nel pomeriggio di lunedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 37enne napoletano, con precedenti di polizia, per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale; lo stesso è stato, altresì, denunciato per ricettazione e riciclaggio.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cesare Rosaroll, hanno intimato l’alt ad una coppia a bordo di un motoveicolo il cui conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

Ne è nato un breve inseguimento, nel corso del quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale finché i due soggetti non sono stati raggiunti in piazza Sant’Anna a Capuana; in quei frangenti, l’uomo ha investito uno degli operatori, ma è stato bloccato dopo una colluttazione.

Inoltre, a seguito degli accertamenti esperiti, gli operatori hanno accertato che lo scooter in uso all’uomo era provento di furto e sullo stesso era stata apposta una targa di un altro motoveicolo.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre la donna è stata sanzionata amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovata in possesso di 2,40 grammi di hashish e 2,88 grammi di marijuana.

Porta Capuana: sorpreso a cedere la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 56enne.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 56enne napoletano per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Pietro Colletta, hanno notato uno scooter con a bordo un uomo che stava cedendo qualcosa ad un soggetto in cambio di una banconota; gli stessi, accortisi della presenza degli operatori, si sono dati alla fuga in direzioni differenti.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di 9 involucri di cocaina e di 160 euro, suddivisi in banconote di vario taglio; l’acquirente, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.