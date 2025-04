Napoli – Droga e controlli della polizia in città: il bilancio

I poliziotti, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di 40 euro e 7 involucri di hashish del peso complessivo di circa 14 grammi.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Carriera Grande, hanno notato un soggetto che, in cambio di una banconota, ha prelevato qualcosa dalla tasca dei pantaloni e l’ha ceduta ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

Controlli della Polizia di Stato nei quartieri di San Giovanni e Barra.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato 178 persone, di cui 55 con precedenti di polizia, controllato 60 veicoli, di cui 3 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestato 4 violazioni del Codice della Strada.

Ancora, gli operatori hanno denunciato un 51enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti in quanto, nel suo box-auto, hanno rinvenuto circa 100 grammi di hashish.

Infine, nel corso del medesimo servizio, sono state controllate 3 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.

Controlli della Polizia di Stato a Mergellina.

Nel fine settimana appena trascorso, la Polizia di Stato ha effettuato controlli nella zona movida degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno identificato 242 persone, di cui 49 con precedenti di polizia, e controllato 56 veicoli.

Napoli: dovrà scontare oltre 3 anni di reclusione. Arrestata dalla Polizia di Stato

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito, nei confronti di una 47enne di Nocera Inferiore, un provvedimento per la carcerazione, emesso il 22 aprile scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, la predetta dovrà espiare la pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione per rapina ed estorsione, reato commessi a Cava dei Tirreni nel 2011.

Porta Capuana: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato arresta un 46enne.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Ieri sera, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per spaccio e detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente oltre che per resistenza e lesioni a Publico, un 46enne marocchino con precedenti di polizia. In particolare, i falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in Piazza San Francesco, hanno notato un uomo cedere degli ivolucri in cambio di denaro a diversi acquirenti. I poliziotti, prontamente intervenuti, si sono qualificati e il 46enne si è dato alla fuga colpendo gli agenti con calci e pugni finchè non è stato bloccato grazie anche all’ausilio di altri operatori giunti sul posto. L’uomo è stato trovato in trovato in possesso di 0,13 grammi di cocaina e 190 euro in contanti.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.