Napoli – Droga e armi, tre arresti

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Santa Maria a Cancello presso l’abitazione di un uomo che è stato trovato in possesso di una pistola con matricola abrasa, completa di caricatore con 13 cartucce calibro 9.

P. S., 36enne napoletano, sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione di arma clandestina, è stato arrestato per lo stesso reato. Sempre ieri gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in vico Vitolo una donna che ha consegnato qualcosa ad un uomo.

I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati rinvenendo nelle tasche dell’uomo 40 stecche di hashish del peso di circa 70 grammi e la somma di 130 euro, e indosso alla donna la somma di 35 euro.

L. C., 37enne napoletano con precedenti di polizia, e P.L., 33enne napoletana, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.