Napoli – Droga e armi: sei arresti in città

Quartieri Spagnoli: sorpreso con la droga. Arrestato dalla Polizia di Stato

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 53enne napoletano, con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti dei Commissariati Montecalvario e Dante, durante i servizi all’uopo predisposti hanno notato, in vico I Politi, un andirivieni di persone che si dirigevano verso la finestra di un’abitazione dove un soggetto stava cedendo qualcosa in cambio di denaro.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, sono riusciti ad entrare nell’abitazione in questione e, con non poche difficoltà e a seguito di una colluttazione, hanno bloccato il predetto mentre tentava di disfarsi della sostanza in suo possesso; inoltre, il prevenuto è stato trovato in possesso di 24 involucri di crack del peso complessivo di 7 grammi circa, un involucro di hashish del peso di circa 8 grammi e 1.355 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Ancora, dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno rinvenuto un sistema DVR (impianto di videosorveglianza) con un monitor che riproduceva le immagini registrate da 4 videocamere che inquadravano le pertinenze dell’area esterna.

Infine, gli agenti sono riusciti a bloccare anche uno degli acquirenti trovandolo in possesso di un involucro di crack appena acquistato e lo hanno sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Duomo: sorpresi con droga e pistola replica. 4 persone tratte in arresto dalla Polizia di Stato

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella serata di mercoledì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto 4 persone, dai 18 ai 21 anni, tutte di Aversa, per concorso in detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio; tre di esse sono state, altresì, denunciate per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel transitare in via Foria all’angolo con via Duomo, hanno controllato i predetti a bordo di un’autovettura rinvenendo, ben occultata al di sotto del tappetino passeggero posteriore lato guida e nella immediata disponibilità del 21enne, una pistola replica modello 92 priva di tappo rosso; ancora, i poliziotti hanno esteso il controllo agli altri occupanti dell’autovettura trovando il conducente, identificato poi per il 19enne, in possesso di 3 involucri di hashish del peso complessivo di 74 grammi circa, un involucro di marijuana del peso di 3 grammi circa, un coltello da cucina con lama intrisa di sostanza stupefacente e 280 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Inoltre, gli operatori hanno sorpreso una delle due 18enni in possesso di un involucro di hashish del peso di 102 grammi circa e di un coltello a “farfalla” con lama di 10 cm mentre, l’altra 18enne è stata trovata in possesso di 2 involucri di marijuana del peso complessivo di 10 grammi circa e di 250 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno esteso i controlli presso le abitazioni degli indagati rinvenendo, solo nell’abitazione del 21enne, 24 involucri di marijuana, 9 di hashish e due bilancini di precisione.

Per tali motivi, i prevenuti sono stati tratti in arresto dal personale operante.

Scampia: sorpreso con la droga. Arrestato dalla Polizia di Stato

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 19enne palermitano con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Tancredi Galiberdi, hanno controllato un’auto con a bordo il 19enne trovandolo in possesso di 37 involucri di cocaina del peso di circa 15 grammi ed uno di hashish.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.