Napoli – Droga e armi: quattro arresti

Bellini: disarticolata un’attività di spaccio ad opera di una coppia.Tratti in arresto dalla Polizia di Stato.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio e a contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nella scorsa serata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 57enne ed una 49enne, entrambi napoletani, il primo con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dei Commissariati Dante e Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno esperito un servizio di osservazione nei confronti di due soggetti fermi nei pressi di un’attività commerciale.

In quei frangenti, il 57enne, dopo aver prelevato qualcosa da uno zaino, l’ha consegnata ad una persona in cambio di denaro; quest’ultima si è poi allontanata frettolosamente.

Preso atto di quanto riscontrato, i poliziotti sono prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso e bloccato i due indagati, trovando l’uomo in possesso di 26 involucri di hashish, 11 di marijuana e di 195 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio mentre, la donna è stata trovata in possesso di 5 involucri di hashish, 2 di marijuana e di una banconota da 50 euro.

Inoltre, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione degli indagati dove hanno rinvenuto, ben occultati, 3 contenitori di marijuana, un involucro di hashish, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga e 1.500euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.

La sostanza stupefacente, per un ammontare complessivo, è risultata essere marijuana per un peso di 1,54 kg e hashish per 360 grammi circa.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.

Quartieri Spagnoli: sorpreso con un’arma. La Polizia di Stato arresta un 27enne.

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 27enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per porto abusivo di armi da fuoco.

In particolare, gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Santa Maria Ognibene, hanno notato il prevenuto aggirarsi con fare guardingo; pertanto, lo hanno controllato trovandolo in possesso di una pistola Browning rifornita con 6 cartucce cal. 6,35.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Piazza Garibaldi: armato di machete e pistola. Arrestato un 18enne dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 18enne egiziano, irregolare sul territorio nazionale, per porto d’armi per cui non è ammessa licenza, porto abusivo d’armi, e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in Piazza Principe Umberto per la segnalazione di un ragazzo armato di pistola.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno notato un ragazzo che, alla loro vista, si è dato a repentina fuga durante la quale si è disfatto di un machete.

Lo stesso è stato immediatamente raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato e trovato in possesso di una pistola replica cal. 8, priva di tappo rosso e con caricatore rifornito di 4 cartucce a salve.

Inoltre, i poliziotti hanno recuperato il machete, risultato essere di tipo militare.

Per tali motivi, il prevenuto è stato tratto in arresto dal personale operante.