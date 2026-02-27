Napoli – Droga e armi: arresti in città

Montecalvario: sorpreso con armi e munizioni. La Polizia di Stato arresta un 25enne.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 25enne napoletano, con precedenti di polizia, per porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo clandestine con relativo munizionamento.

In particolare, gli agenti del Commissariato Montecalvario, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno controllato in via Lungo Gelso all’angolo con via De Deo, uno scooter con a bordo due soggetti che, sin da subito, si sono mostrati insofferenti al controllo.

L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro poiché, all’interno del vano sottosella dello scooter, di proprietà del conducente, hanno rinvenuto 4 cartucce per pistola calibro 6,35.

Essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno esteso il controllo presso l’abitazione del predetto dove hanno rinvenuto, ben occultate all’interno di una cavità ricavata da un divano, una pistola marca Bruni con matricola abrasa avente canna di fabbricazione artigianale calibro 6.35 con caricatore rifornito di 5 cartucce e una pistola replica Glock calibro 8 priva di tappo rosso.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Scampia: sorpresi a spacciare. La Polizia di Stato trae in arresto due napoletani.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due 45enni, entrambi napoletani, per concorso in detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, gli agenti del Commissariato Scampia, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno posto in essere un servizio di osservazione, in via Eugenio Colorni, nei confronti di due uomini, di cui uno fermo nei pressi di uno stabile, e l’altro che, a poca distanza, svolgeva funzioni di vedetta.

L’attività esperita dai poliziotti ha avuto riscontro positivo allorquando hanno notato l’uomo fermo nei pressi dello stabile che, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa ad un soggetto, che si è poi allontanato frettolosamente, dopo averla prelevata da un calzino occultato tra i sacchetti adibiti alla raccolta dei rifiuti.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato i due predetti, trovando uno di essi in possesso di 160 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa; pertanto, gli agenti hanno recuperato il calzino occultato, rinvenendo al suo interno 20 involucri di cocaina e 33 di eroina, del peso complessivo di circa 48 grammi.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.

Napoli: dovrà scontare oltre 4 anni di reclusione. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 56enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Nello specifico, i Falchi della Squadra Mobile hanno eseguito nei confronti del predetto il provvedimento sopra citato, emesso lo scorso mercoledì dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il prevenuto dovrà espiare la pena di 4 anni, 3 mesi e 3 giorni di reclusione per reati di truffa, truffa aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale, commessi tra il 2019 e il 2025 ad Asti e Latina.

Maddalena: sorpreso con la droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 30enne di origini nigeriane, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico VII Duchesca, hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un altro soggetto.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto il prevenuto e, con non poche difficoltà, bloccato trovandolo in possesso di 8 involucri di eroina, 4 pezzi di hashish e di 20 euro, chiaro provento dell’attività delittuosa; l’acquirente, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.