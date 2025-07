Napoli – Droga e aggressione ai danni di agenti: due arresti in città

Corso Novara: aggredisce gli agenti. Arrestato 36enne dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di domenica, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 36enne peruviano, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in corso Novara per la segnalazione di una persona molesta e aggressiva.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno notato un soggetto che stava cercando di colpire le auto in transito brandendo una pedana di legno; lo stesso, accortosi della presenza dei poliziotti, ha continuato a dare in escandescenza minacciandoli e lanciando al loro indirizzo la pedana di legno finchè, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato.

Il prevenuto, una volta messo in sicurezza all’interno dell’auto di servizio, ha continuato con la sua condotta violenta danneggiando, con ripetuti calci, la portiera posteriore della vettura.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Vicoletto Gabella della Farina: sorpresa con la droga. Tratta in arresto dalla Polizia di Stato.

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 37enne tunisina per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare presso il Vicoletto Gabella della Farina, hanno notato la donna confabulare con un altro soggetto per poi avvicinarsi ad una cassetta postale dove ha prelevato un involucro da un contenitore e consegnarlo all’uomo in cambio di una banconota.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato la prevenuta e, dietro la cassetta postale, hanno rinvenuto un contenitore in metallo con all’interno 14 involucri di hashish del peso di circa 14 grammi.

Per tali motivi, l’indagata è stata tratta in arresto dal personale operante.