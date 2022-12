Napoli – Droga, due arresti in città

Quartieri Spagnoli: arrestato uno spacciatore.

Stamattina gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Speranzella un uomo ricevere qualcosa da una persona in cambio di una banconota per poi allontanarsi velocemente.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 10 involucri contenenti circa 3,5 grammi di eroina e 5 euro.

C.M., 44enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.

San Lorenzo: sorpreso con la droga. Arrestato.

Ieri sera i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in prossimità di un palazzo di vico dei Candelari un uomo che, alla loro vista, ha tentato di darsi alla fuga.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 77 involucri contenenti circa 18 grammi di cocaina, un cellulare e 515 euro.

S.L., 35enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.