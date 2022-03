Napoli – Droga, denunciato 23enne

Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di una persona in via Giovanni Tappia dove hanno rinvenuto, sul lavello del bagno, 9 involucri contenenti 1,1 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.

Un 23enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente.