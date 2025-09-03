Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.
Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 38enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
In particolare, gli agenti del Commissariato Scampia, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo all’interno di una cantinola in uso ad un uomo, in largo Gian Maria Volontè, dove hanno rinvenuto 78 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 30 grammi.
Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.
Napoli, 3 settembre 2025
