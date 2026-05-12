Napoli – Droga, arrestato 28enne

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 28enne, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Ferrovia, hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un altro soggetto che si è poi allontanato frettolosamente.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, bloccato il prevenuto in via Bologna, trovandolo in possesso di 6 pezzi di hashish del peso di 26 grammi circa e di 10 euro.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante