Napoli – Droga, arrestata 44enne

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 49enne napoletana, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione della predetta, in via Scotellaro, dove hanno rinvenuto 112 involucri di cocaina del peso di circa 62 grammi, 4 involucri di hashish del peso di 105 grammi circa, 480 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, l’indagata è stata tratta in arresto dal personale operante.

Napoli, 27 novembre 2025