Napoli – Dovrà scontare oltre 5 anni di reclusione, arrestato 55enne

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 55enne in esecuzione di un provvedimento pe la carcerazione.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via dei Missionari, hanno proceduto al controllo dell’uomo.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso a suo carico un provvedimento per la carcerazione emesso lo scorso 1° aprile dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il prevenuto dovrà espiare la pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo, reati commessi a Napoli nel 2020.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.