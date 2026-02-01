Nella giornata di venerdì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 53enne napoletano in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione.
Nello specifico, i Falchi della Squadra Mobile hanno eseguito nei confronti del predetto il provvedimento sopra citato, emesso lo scorso 16 gennaio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il prevenuto dovrà espiare la pena 6 anni di reclusione per tentato omicidio, reato commesso a Napoli nel 2022.
Nella giornata di venerdì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 53enne napoletano in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione.
