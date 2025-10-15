Napoli – Disordini allo stadio, emessi 10 Daspo

Il Questore di Napoli ha adottato 10 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura.

Nello specifico, 7 provvedimenti, della durata di 2 anni, sono stati adottati nei confronti di altrettanti soggetti, di età compresa tra i 22 e i 33 anni che, in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Cagliari, disputatosi presso lo stadio “Diego Armando Maradona”, erano stati denunciati a vario titolo per scavalcamento, violenza o minacce ed accensione di fumogeni in occasione di manifestazioni sportive.

Ancora, un Daspo, della durata di due anni, è stato emesso nei confronti di un 23enne che, in occasione della partita Napoli-Pisa, era stato denunciato per scavalmento.

Infine, in relazione all’incontro Juve Stabia-Cremonese, disputatosi presso lo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, sono stati adottati due provvedimenti della durata di 4 e 6 anni, nei confronti di due tifosi cremonesi di 31 e 41 anni per condotte violente pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica.