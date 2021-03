Napoli – Dieci persone sorprese a consumare cibi in strada, sanzionate

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in via Gaetano Salvatore poiché un cittadino, tramite l’app YouPol, aveva segnalato un assembramento di diverse persone davanti ad un esercizio commerciale.

I poliziotti, una volta sul posto, hanno sorpreso dieci napoletani tra i 20 e i 53 anni intenti consumare cibi e bevande nei pressi del locale, e li hanno sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19.