Fonte sscnapoli.it

Napoli – Di Lorenzo: “Siamo carichi e pronti alla sfida col Barca. Fondamentale la spinta del Maradona”

“Siamo carichi e non vediamo l’ora di giocare“. Giovanni Di Lorenzo parla in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Barcellona.

“Siamo pronti a questa grande sfida, abbiamo la possibilità di qualificarci e vogliamo dare tutto per questo traguardo”.

“Siamo coscienti della difficoltà del duello di domani, ma noi abbiamo fiducia e consapevolezza di poter andare in campo sfruttando le nostre armi”.

“Personalmente mi sono ripreso dalla botta alla testa di lunedì e sono a disposizione. Mi sono allenato bene e spero di dare il mio contributo alla squadra”.

“Sappiamo che affrontiamo una squadra forte con una enorme qualità. Sicuramente ci vorrà una partita eccellente da parte nostra perchè dobbiamo vincere per superare il turno, ma allo stesso tempo dovremo essere equilibrati per fronteggiare la loro manovra”.

“Sarà fondamentale la spinta dei nostri tifosi, sappiamo che lo Stadio Maradona sarà pieno e per noi è una carica in più per riuscire a rendere al massimo”.

Vi state preparando all’eventualità dei rigori?

“Sì, c’è anche questa possibilità, ma speriamo di poter vincere prima. Di certo siamo pronti ad ogni eventualità per centrare la qualificazione”.