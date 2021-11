Napoli – Detiene droga in casa, arrestato 29enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Salita Scudillo presso l’abitazione di un uomo dove hanno rinvenuto 2 buste contenenti 21 grammi circa di cocaina, diversi involucri contenenti 11 grammi circa della stessa sostanza, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

P. P., 29enne napoletano già sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.