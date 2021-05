Napoli – Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, 31enne denunciato

Sabato pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Antonio Toscano un uomo a bordo di uno scooter trovandolo in possesso di due bustine con 3,6 grammi circa di marijuana e di 535 euro.

C.J.M., 31 enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente e per aver violato la misura dell’avviso orale aggravato dal divieto di possedere o utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente, cui è sottoposto, perché trovato in possesso di due cellulari.