Napoli – Detenzione di sostanze stupefacenti, in arresto 41enne e 55enne

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 41enne e un 55enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto I, hanno notato il 41enne che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad un altro soggetto.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di 4 dosi di cocaina, 3 di eroina e di 10.000 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Ancora, i medesimi operatori, nel transitare in zona Case Nuove, hanno notato un frequente viavai di persone da uno stabile.

I poliziotti, insospettiti, hanno controllato lo stabile, dove hanno sorpreso un uomo, identificato poi per il 55enne, che stava cedendo qualcosa ad una persona in cambio di una banconota; gli operatori lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di 11 involucri di crack e di 90 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Per tal motivo, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.

Napoli, 30 aprile 2026