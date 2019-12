Napoli – Detenzione abusiva di armi, arrestati un 52enne e un 55enne

Lunedì pomeriggio gli agenti del Commissariato Dante, durante un servizio di controllo del territorio, hanno notato in via san Liborio un uomo che, affacciandosi al balcone di un appartamento, ha lanciato un oggetto per poi rientrare subito all’interno.

I poliziotti hanno rinvenuto, sul terrazzo condominiale, un revolver calibro 22 e 20 proiettili avvolti in un pantalone mentre, nell’abitazione, sono stati trovati una pistola replica e 35 cartucce celate in un comodino.

Durante il controllo inoltre, gli agenti hanno notato una persona che dal lastrico solare tentava di fuggire attraverso i tetti degli edifici. Una volta raggiunto e fermato, l’uomo, Giuseppe Avolio, napoletano di 52 anni, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso lo scorso 4 dicembre dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, per l’espiazione della pena di 3 anni e 16 giorni di reclusione per rapina aggravata.

L’Avolio e l’occupante dell’appartamento, Ciro Polverino, napoletano 55enne con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione abusiva di arma comune da sparo; il Polverino inoltre, dovrà rispondere anche di procurata inosservanza di pena poiché ospitava Avolio presso la propria abitazione.