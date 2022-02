Napoli – Destinatario di un mandato d’arresto europeo, fermato 29enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Montecalvario hanno controllato in via Pessina un uomo a bordo di uno scooter accertando che era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità francesi il 10 dicembre 2021 dovendo espiare la pena detentiva di 2 anni e 4 giorni per reati contro patrimonio.

F.P., 29enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato in esecuzione del provvedimento restrittivo.