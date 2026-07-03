Napoli – Derubano una turista, arrestate due persone

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 29enne ed una 36enne per furto aggravato.

In particolare, gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polfer Campania sono intervenuti all’interno della food hall della stazione ferroviaria di Napoli Centrale, dove due persone avevano appena sottratto lo zaino ad una turista.

I poliziotti, a seguito di un’attività d’indagine lampo e grazie anche all’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella predetta area, hanno raggiunto e bloccato i due nei pressi di porta Nolana, trovandoli in possesso dello zaino appena asportato.

Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante, mentre la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.