Napoli – Deruba un uomo, fermato 25enne

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 25enne marocchino, irregolare sul Territorio Nazionale, per furto con destrezza e, altresì, denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Umberto I, hanno notato un uomo rincorrere un soggetto che si stava allontanando con qualcosa tra le mani.

I poliziotti, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccare il prevenuto accertando che lo stesso, poco prima, si era reso responsabile del furto del portafogli e di un astuccio contenente occhiali da vista, ai danni di un uomo.

Per tal motivo, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante; infine, il maltolto è stato restituito al legittimo proprietario.