Napoli – Denunciato un uomo per favoreggiamento

Ieri sera gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Francesco Provenzale, hanno notato alcune persone uscire da un deposito di un esercizio commerciale; le stesse, alla loro vista, si sono allontanate frettolosamente facendo perdere le loro tracce.

I poliziotti hanno effettuato un controllo ed hanno rinvenuto una busta contenente una pistola Tanfoglio cal.9 con matricola abrasa; poco dopo, è giunto il proprietario dell’attività commerciale il quale, identificato per un 43enne napoletano, non ha saputo fornire spiegazioni sulla presenza delle persone nel locale in suo uso, pertanto è stato denunciato per favoreggiamento personale.