Napoli – Denunciato parcheggiatore abusivo e sequestrati falsi permessi per invalidi

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Decumani, con il supporto di personale della società ANM, hanno effettuato un servizio di controllo del territorio teso al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi nella zona di via Cesare Battisti e via Oberdan.

In via Cesare Battisti i poliziotti hanno notato un uomo che stava svolgendo l’ attività di parcheggiatore abusivo e lo hanno bloccato e denunciato per aver violato le prescrizioni del Dacur (divieto di accesso alle aree urbane) irrogato nei suoi confronti lo scorso 29 luglio dal Questore di Napoli .

Inoltre, tra via Oberdan e via Battisti, gli agenti hanno scoperto che tre persone avevano esposto sul parabrezza delle proprie auto, parcheggiate sulle strisce a pagamento, falsi permessi di sosta per invalidi e li hanno denunciati per uso di atto falso e ricettazione, mentre altre due persone sono state denunciate per ricettazione poiché non sono state in grado di fornire spiegazioni sulla provenienza dei permessi esposti nelle loro auto.