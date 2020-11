Napoli – Denunciato parcheggiatore abusivo a Chiaia

Ieri mattina gli agenti del Commissariato San Ferdinando, con il supporto di personale della società ANM, hanno effettuato un servizio di controllo del territorio teso al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi in via dei Mille e Salita Vetriera.

In Salita Vetriera i poliziotti hanno sorpreso un uomo, un 50enne napoletano con precedenti di polizia già sanzionato più volte perché svolgeva l’attività di parcheggiatore abusivo, e lo hanno bloccato e denunciato accertando che aveva occultato, nel vano di un ciclomotore in sosta, 12 mazzi di chiavi di autovetture.

Inoltre, sono state contestate 13 violazioni del Codice della Strada ad auto in divieto di sosta, mentre lo scooter è stato sanzionato e sottoposto a sequestro poiché privo di copertura assicurativa.