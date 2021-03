Napoli – Denunciati quattro giovani per resistenza a Pubblico Ufficiale

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Mergellina una moto e uno scooter, ciascuno con a bordo due giovani, che, alla loro vista, si sono dati alla fuga.

Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale i due motoveicoli hanno effettuato manovre pericolose imboccando via Orazio dove sono riusciti a dileguarsi; poco dopo, una pattuglia del Commissariato Posillipo ha intercettato i fuggitivi in sosta in via Felice Minucio, riuscendo a bloccare uno dei passeggeri, mentre lo scooter e la moto si sono dati nuovamente alla fuga nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Uno dei due motocicli ha imboccato rampe Sant’Antonio a Posillipo dove è stato bloccato da una pattuglia del Commissariato San Ferdinando mentre i due giovani a bordo della moto, dopo aver fatto perdere le proprie tracce percorrendo via Orazio, sono tornati sul posto spontaneamente.

I quattro giovani, scafatesi tra i 17 e i 23 anni di cui uno con precedenti di polizia, sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale; il conducente dello scooter è stato altresì denunciato per guida senza patente poiché mai conseguita e tutti sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché trovati fuori dal proprio comune di residenza senza giustificato motivo; inoltre, sono state contestate le violazioni del Codice della Strada per non essersi fermati all’alt, per guida contromano e per eccesso di velocità e lo scooter è stato sottoposto a sequestro.