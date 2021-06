Napoli – Denunciati due parcheggiatori abusivi

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, in piazza Guglielmo Pepe e piazza del Carmine hanno controllato e denunciato G.B. e G.M., napoletani di 40 e 55 anni con precedenti di polizia, poiché sorpresi nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo; inoltre, il 40enne è stato altresì denunciato per inosservanza agli obblighi del DACUR (divieto di accesso alle aree urbane) cui è sottoposto, e sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 perché privo della mascherina, mentre a G.M. è stato notificato un ordine di allontanamento.