Napoli – Denunciati 3 giovani per rissa, arresti per armi e droga in varie zone della città

Piazza Vanvitelli: la Polizia di Stato denuncia tre giovani a seguito di una rissa.

Nella notte tra sabato e domenica, gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti in Piazza Vanvitelli per la segnalazione di una rissa.

Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno accertato che, poco prima, vi era stata una violenta lite tra giovani, scaturita da futili motivi, a seguito della quale due ragazzi erano rimasti feriti.

L’immediata attività di indagine esperita dagli agenti, unitamente alla descrizione fornita dai presenti al momento dei fatti e alla visione delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona, ha consentito di individuare i soggetti ritenuti responsabili della rissa verificatasi all’esterno di un esercizio commerciale tra piazza Vanvitelli e via Bernini.

Allo stato, tre sono i soggetti identificati, tutti napoletani tra i 18 e 19 anni, deferiti all’A.G. procedente per rissa. Tra questi, anche i due giovani feriti che nell’immediatezza dei fatti si recarono all’Ospedale Cardarelli per le cure del caso.

Centro Storico: sorpreso con la droga. Arrestato un 26enne dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 26enne originario del Benin, con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e, altresì, denunciato per ricettazione contestualmente ad un 49enne del Pakistan.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Marvasi, hanno notato un uomo a bordo di un’auto che stava cedendo qualcosa ad un soggetto fermo all’esterno del veicolo, in cambio di denaro.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato i due soggetti trovando l’acquirente in possesso di 3 telefoni cellulari, di cui non ha saputo fornire spiegazioni in merito al possesso e di 425 euro; mentre, all’interno dell’auto del prevenuto, i poliziotti hanno rinvenuto 4 involucri di hashish, 5 telefoni cellulari, 2 tablet e un monopattino elettrico, di cui l’uomo non ha saputo fornire spiegazioni in merito al possesso.

Rione Don Guanella: sorpresi con armi e droga. La Polizia di Stato arresta due fratelli.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 44 enne napoletano con precedenti di polizia, per detenzione abusiva di arma con relativo munizionamento ed un 22enne napoletano, con precedenti di polizia anche specifici, per detenzione illecita di sostanza stupefacente.

In particolare, i falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di due fratelli sita in via Labriola; una volta all’interno dell’appartamento, i poliziotti hanno sorpreso un uomo con un giubbotto antiproiettile indossato che stava confabulando con un altro uomo; quest’ultimo, identificato poi per il 44enne, alla vista degli agenti, ha tentato di estrarre con un gesto repentino qualcosa dalla tasca, ma è stato immediatamente bloccato dagli operatori, che lo hanno trovato in possesso di una pistola tipo revolver 38 special rifornito con una cartuccia e di 820 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

L’altro soggetto, identificato poi per il 22enne, è stato trovato in possesso di 650 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio e di un mazzo di chiavi, di una cantinola in uso all’uomo, presente all’interno dello stabile, dove gli agenti hanno rinvenuto un panetto di hashish del peso di 100 grammi circa e 2 bilancini di precisione.

Per tal motivo, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.

Chiaiano: sorpreso con un’arma in casa. La Polizia di Stato trae in arresto un soggetto.

Nel pomeriggio di ieri, personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illegale di arma da sparo e relativo munizionamento un 58enne napoletano con precedenti di polizia e, altresì, denunciato per porto abusivo di arma da fuoco e rapina aggravata.

In particolare, gli agenti del Commissariato Scampia a seguito di una denuncia per rapina, subita dal titolare di un’attività commerciale di via Emilio Scaglione avvenuta lo scorso 19 febbraio, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo, in via Toscanella, dove hanno rinvenuto, ben occultata, una pistola Beretta cal. 6.35 rifornita con 5 cartucce ed alcuni capi di vestiario corrispondenti a quelli indossati dal reo durante la commissione del delitto.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.