Napoli – Denunce al Duomo e al Vomero, sequestrate armi e droga a Scampia

Duomo: trovato in possesso di un orologio di lusso. Denunciato.

Sabato pomeriggio gli agenti della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto ai reati predatori, nel transitare in via Seggio del Popolo, hanno notato due persone che, con fare sospetto, si stavano introducendo all’interno di uno stabile.

I poliziotti li hanno raggiunti e controllati trovando uno di essi in possesso di un orologio di lusso di cui l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza.

Un 36enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per ricettazione, mentre l’orologio è stato sequestrato.

Scampia: sequestrate munizioni e droga.

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Ghisleri hanno notato un via vai di persone da uno stabile.

I poliziotti, insospettiti, sono entrati nell’edificio dove hanno sorpreso un ragazzo che, alla loro vista, si è disfatto di un giubbino e si è dato alla fuga insieme ad altre persone presenti.

Gli operatori hanno rinvenuto, in una cabina elettrica accanto all’indumento lasciato a terra, 450 cilindretti con circa 415 grammi di eroina e, nella cabina elettrica dell’ascensore, 94 cartucce di vario calibro.

Vomero: sorpreso con la droga. Denunciato.

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Rossini hanno notato un gruppo di persone e, mentre si stavano avvicinando per un controllo, un uomo ha tentato di disfarsi di un involucro di marijuana che è stato recuperato.

I poliziotti lo hanno bloccato trovandolo in possesso di 230 euro, mentre in un palo della segnaletica stradale accanto all’uomo hanno rinvenuto altri 9 involucri con 9 grammi della stessa sostanza.

Un 19enne napoletano è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.