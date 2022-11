Napoli- Denunce a Pianura e Miano

Pianura: oppone resistenza ai poliziotti. Denunciato.

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Vicinale Campanile per la segnalazione di una lite.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dalla proprietaria di un locale la quale ha raccontato che aveva avuto un diverbio con un dipendente in prova che si era presentato a lavoro in evidente stato di alterazione e, per tale motivo, lo aveva allontanato dall’attività commerciale.

L’uomo, poco dopo, si è ripresentato al locale tentando di aggredire i poliziotti che, non senza difficoltà, lo hanno bloccato.

Un 34enne napoletano è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Miano: atti osceni in un centro commerciale, denunciato.

Mercoledì pomeriggio gli agenti del Commissariato Scampia sono intervenuti presso un centro commerciale in piazza Madonna dell’Arco poiché personale della vigilanza aveva segnalato la presenza di un uomo che si era abbassato il pantalone toccandosi le parti intime dinanzi a due minorenni nei pressi della galleria commerciale.

I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite, hanno rintracciato l’uomo all’esterno dell’esercizio commerciale identificandolo per un 22enne napoletano con precedenti di polizia e lo hanno denunciato per atti osceni in luogo pubblico.