“Siamo felici di tornare in Trentino, sarà un ritiro pieno di sorprese per i nostri tifosi”. Aurelio De Laurentiis ha presentato il ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida dal 9 al 19 luglio.

Al fianco del Presidente del Napoli c’erano il Vice Presidente Edoardo De Laurentiis, il tecnico azzurro Luciano Spalletti, Maurizio Rossini (Ceo Trentino Marketing), Marco Katzemberger (vicepresidente APT Val di Sole ed Assessore al Turismo del Comune di Dimaro Folgarida) e Nadia Ramponi Assessore allo Sport e grandi eventi del Comune di Dimaro Folgarida

“Sarà un momento di incontro importante che si ripete da 12 anni in Trentino – ha detto De Laurentiis – la scorsa stagione avemmo circa 70mila tifosi che hanno seguito il ritiro nonostante la pandemia. Quest’anno avremo finalmente la possibilità di ospitare oltre 1000 persone sulle tribune, in un clima finalmente normalizzato. Senza più limitazioni e distanziamenti organizzeremo anche un accurato programma di divertimento per i tanti appassionati che seguiranno la squadra. Sarà un ritiro all’insegna di una ricostruzione anche dell’intero movimento calcistico dopo due anni poco edificanti. Torneranno gli appuntamenti con gli autografi dei calciatori e le serate in piazza di festa.

“Ci saranno due amichevoli estive, ma quest’anno al di là del ritiro dobbiamo anche pensare alla sosta invernale per i Mondiali. Non possiamo immaginare di stare fermi da metà novembre a dicembre. Quindi organizzeremo qualcosa anche attraverso la Lega per poter tenerci in attività ed essere pronti per la ripresa del campionato”.

Una battuta sul mercato: “Considerato il periodo in cui saremo in Trentino io lo chiamerei “Dimaro-mercato”. Già lì avremo le prime indicazioni, stiamo lavorando come sempre. La prima operazione è quella della conferma di Anguissa”.

Luciano Spalletti commenta in maniera entusiasta il ritorno a Dimaro: “Fare la preparazione in Trentino ci permette di lavorare davanti un panorama mozzafiato. Le Dolomiti saranno la nostra colonna sonora con suoni e ambientazioni fantastiche. Troveremo una organizzazione accurata in ogni piccolo particolare. Ci sono le condizioni climatiche ideali sia per allenarsi che per riposare bene la notte anche grazie al torrente noce che aiuta il recupero fisico. Oltretutto l’albergo è molto vicino al campo di allenamento e questo è un aspetto molto importante. Il ritiro è molto importante per preparare la base atletica e rodare il motore psico fisico della stagione, che poi va alimentato di volta in volta durante l’anno.

Sul mercato: “L’intento è quello di rinforzare la squadra e organizzare una rosa di un livello che possa ambire a posizioni di classifica importanti. Si sta già lavorando su questo insieme alla Società e valuteremo le giuste operazioni da compiere”.

Questi tutti gli altri interventi salienti della conferenza:

Edoardo De Laurentiis, Vice Presidente del Napoli: “La Val di Sole per noi è una grande famiglia e Dimaro ormai appartiene idealmente alla Regione Campania. Oltre all’attività sportiva c’è una grande attrattiva per la gastronomia e il sano divertimento. Per noi è sempre un grande piacere trascorrere il ritiro in un posto che riteniamo ormai familiare e parte della nostra storia”.

Maurizio Rossini (Ceo Trentino Marketing) : “Grazie per questa splendida ospitalità a nome del Trentino e della Val di Sole. E’ il 12esimo anno con il Napoli in ritiro ed è un onore. Quest’anno ci sarà un clima di maggior tranquillità dopo la scorsa esperienza della Pandemia. Abbiamo tante novità per i nostri turisti e per accogliere tanti tifosi azzurri per riservare molte gradite sorprese e attività in modo che siano 10 giorni di serenità e salute. E ci sarà anche grande spazio per le famiglie e i bambini in assoluta sicurezza”.

Marco Katzemberger (vicepresidente APT Val di Sole ed Assessore al Turismo del Comune di Dimaro Folgarida) : “Potremo finalmente organizzare attività ed eventi su tutto il territorio. In Val di Sole ci sono bellezze ed esperienze di trekking e bike uniche con un meraviglioso parco naturale. Ci saranno funivie e castelli legati a momenti ludici che stiamo organizzando in collaborazione con la SSC Napoli”.

Nadia Ramponi Assessore dello Sport e grandi eventi del Comune di Dimaro Folgarida: “Avremo degli animatori sul territorio per sviluppare tante attività per i bambini che saranno seguiti continuamente. Ci saranno anche piste di sci dedicate ai più piccoli e dei campi di calcio per i ragazzi”.