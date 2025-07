Napoli- De Bruyne si presenta: ‘Entusiasta di questa nuova avventura’

Il centrocampista azzurro alla sua prima conferenza in Trentino

“Ho scelto Napoli perchè è un Club competitivo dove ho la possibilità di mostrare le mie qualità. Sono entusiasta di questa nuova avventura“. Kevin De Bruyne esprime il proprio entusiasmo nella prima conferenza in azzurro:

“Il Napoli è campione d’Italia e ha un valore importante. Sono consapevole che il calcio italiano è diverso da quello inglese ma ho ancora motivazioni e forza per poter essere competitivo a un livello buono. Napoli è l’ambiente ideale per me. Quando mi hanno presentato il programma della Società sono rimasto molto colpito e sono felice della mia scelta”

“Il nostro obiettivo è di fare bene su tutti i fronti, compiere un bel percorso sia in Champions che in campionato. Per me è una nuova esperienza, dovrò comprendere bene i ritmi della Serie A, però sono fiducioso e molto entusiasta di questa stagione che sta per iniziare”

“Ho trascorso una vita in Premier League e sarò sempre grato al Manchester City. Adesso avevo voglia di una nuova sfida e il Napoli mi ha dato la possibilità di cimentarmi ancora su livelli alti. La Società sta programmando per il presente e per il futuro. Io non sono giovanissimo ma so di poter dare una grande mano ai miei compagni”

Il suo rapporto con Lukaku ha inciso sulla scelta di Napoli?

“Ho chiamato sia Romelu che Dries Mertens per parlare di Napoli, ma alla fine è stata una mia decisione personale e della mia famiglia. Conosco Lukaku da quando aveva 13 anni e la nostra è una amicizia profonda. Questo mi faciliterà nell’ambientamento sia per la lingua che nel conoscere tutte le caratteristiche del calcio italiano”

“Napoli è stata la squadra di Maradona, per me è un onore indossare la maglia azzurra. Non mi darà particolare pressione, ma certamente sono grato di poter giocare nella squadra che è stata di una leggenda del calcio. Io cercherò di essere me stesso per dare il massimo per i miei compagni e per i tifosi”

“Anche altre Società mi hanno presentato delle proposte ma il Napoli mi ha convinto maggiormente su tutti i punti di vista. Qui c’è un progetto ambizioso, un gruppo importante e un grande allenatore. Dovrò adattarmi allo stile di vita ma imparerò in fretta per potermi inserire subito al massimo. Napoli è città bellissima, c’è il sole, molta passione e per me è stata la scelta migliore”

Ci sono affinità tra Guardiola e Conte?

“Conosco il mister perchè ha allenato Chelsea e Tottenham. Adotta un modulo diverso da quello di Guardiola ma allo stesso tempo è un dei migliori tecnici dell’ultimo decennio in Italia e in Europa. Poter lavorare con un allenatore di questo calibro è una grande opportunità. Personalmente sto già lavorando in maniera intensa, credo che sarò al top tra 5-6 settimane”

Quale posizione prediligi in campo?

“Il ruolo non è fondamentale, quello che importa è riuscire a interpretare al meglio la partita e comprendere gli spazi giusti da occupare. Il calcio di oggi è dinamico, il modulo può cambiare a seconda di chi ha il possesso palla e di chi difende. Bisogna saper fare bene tutte le fasi e leggere la gara in ogni momento”

Fonte sscnapoli.it