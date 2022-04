Napoli – Danneggiano un’auto con una mazza da baseball, nei guai due giovani

Giovedì sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Gussone per un’aggressione.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da due ragazze a bordo di un’auto le quali hanno raccontato di essere state avvicinate da due giovani che, a bordo di un motoveicolo, le avevano insultate e danneggiato l’auto con una mazza da baseball.

Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite dalle vittime, hanno intercettato in via Ponti Rossi i due aggressori a bordo di uno scooter e il conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia effettuando manovre pericolose per la circolazione stradale.

Ne è nato un inseguimento terminato in via Nicolini dove il passeggero ha tentato la fuga a piedi ma è stato bloccato e trovato in possesso di una mazza da baseball mentre il conducente ha proseguito la marcia impattando contro l’auto di servizio ed è stato anch’egli bloccato.

I due, 22enni napoletani di cui uno con precedenti di polizia, sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale mentre il passeggero è stato altresì denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.